Зеленский обратился к немцам: Не давайте оккупантам ни одного евро 21.03.2022, 13:58

2,194

Владимир Зеленский

Президент Украины призвал Германию прекратить торговые отношения с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к жителям Германии. Видеообращение транслировалось на музыкальном митинге солидарности с Украиной "Звуки мира" (Sound of Peace, Klang des Friedens), проходившем у Бранденбургских ворот в Берлине в воскресенье, 20 марта, сообщает "Немецкая волна".

До войны Киев называли "новым Берлином", обратился к митингующим Зеленский. "Сейчас мы не можем собраться так, как вы собрались сегодня. Мы не можем жить так, как живете вы" - на украинцев летят ракеты, бомбы, против них работают артиллерия, самолеты и вертолеты, на которых российские солдаты уже сейчас пишут "На Берлин", заметил украинский президент. "Потому что они хотят пойти дальше, намного дальше Украины. Они хотят прийти и к вам", - подчеркнул Зеленский.

Он призвал немцев содействовать тому, чтобы Украина "в конце концов стала частью Европейского Союза", а также вновь потребовал прекратить торговые отношения с Россией. "Без торговли с вами, без ваших предприятий и банков у России больше не будет денег на эту войну, - сказал Зеленский. - Пожалуйста, не поддерживайте российскую военную машину. Ни одного евро оккупантам, закройте для них все свои порты, не поставляйте товары, откажитесь от российских энергоресурсов, оказывайте давление, чтобы Россия вывела свои войска из Украины". Немцы должны действовать во имя достижения мира, подчеркнул украинский лидер.

На концерте собрали 12 миллионов евро в поддержку украинцев

По первоначальным данным полиции, митинг "Звуки мира" у Бранденбургских ворот посетили более 15 000 человек. Окончательные цифры могут быть еще выше. К 23.00, по словам организаторов, удалось собрать около 12 миллионов евро пожертвований в поддержку пострадавших от войны в Украине.

Организаторы анонсировали мероприятие как "самый масштабный в Европе музыкальный митинг" против войны. На концерте выступили десятки артистов, в том числе и Борис Гребенщиков, исполнивший песню "Дубровский".

Кроме того, среди участников была Наталья Кличко, супруга мэра Киева Виталия Кличко, которая проживает в Германии. "Важно видеть, как массы людей здесь собираются. Важно видеть, что весь мир выступает в поддержку Украины", - отметила она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».