Концерн Ericsson прекратил поставки в Беларусь 21.03.2022, 14:07

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Также компания отложит новые проекты клиентов в России.

Шведский телекоммуникационный концерн Ericsson решил приостановить все поставки клиентам в Беларуси. Об этом сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе компании, сообщает ТАСС.

«Ericsson решила приостановить все поставки, а также отложить новые проекты клиентов в России, пока мы проводим наш анализ. Это относится и к поставкам в Беларусь, поскольку введены аналогичные санкции», - поясняется в сообщении.

О приостановке бизнеса компании в России на время, пока ее юристы изучают введенные против страны санкции, было объявлено 1 марта.

Ericsson также сообщила, что намерена пожертвовать 10 млн крон (более $1 млн) международным благотворительным организациям, работающим вУкраине. Эти средства должны пойти на поставку продуктов питания, воды и медикаментов в наиболее пострадавшие районы, ремонт жизненно важной инфраструктуры и поддержку семей, которые покинули свои дома.

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