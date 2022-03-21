Арестович: Белорусские военные могут перейти на сторону Украины 9 21.03.2022, 14:43

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Более 60% военных крайне негативно относятся к войне.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что белорусские военнослужащие не хотят участвовать в войне против Украины.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Белорусские военные не хотят участвовать в боях против Украины... Белорусское руководство постоянно измеряет свое морально-психологическое состояние, готовность участвовать. По их же собственным данным, более 60% военнослужащих относятся к возможной операции против Украины крайне негативно", - сказал Арестович.

По его мнению, если их даже заставят участвовать в войне против Украины, то они не будут "демонстрировать здесь образцы воинской доблести".

"Либо они останутся нейтральными, либо очень плохо будут воевать, либо вообще перейдут на нашу сторону", - отметил советник руководителя ОП.

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