Президент Литвы: Мы должны отключить от SWIFT все белорусские финансовые системы 5 21.03.2022, 14:56

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Гитанас Науседа выступил за дальнейшую изоляцию Путина и Лукашенко.

Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Руте, сообщает LRT.

«Отдельно мы говорили о дальнейшем ужесточении санкций в отношении России. Мы должны полностью изолировать страну-агрессора во всех секторах и во всех международных организациях. Мы должны отключить все российские и белорусские финансовые институты от системы SWIFT, а также закрыть наши морские порты, поскольку мы закрыли воздушное пространство. Как можно скорее обеспечить независимость Евросоюза от энергоресурсов России», — сказал он.

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