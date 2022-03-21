закрыть
21 марта 2022, понедельник, 15:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Президент Литвы: Мы должны отключить от SWIFT все белорусские финансовые системы

5
  • 21.03.2022, 14:56
  • 5,000
Президент Литвы: Мы должны отключить от SWIFT все белорусские финансовые системы
Гитанас Науседа
Фото: DELFI

Гитанас Науседа выступил за дальнейшую изоляцию Путина и Лукашенко.

Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Руте, сообщает LRT.

«Отдельно мы говорили о дальнейшем ужесточении санкций в отношении России. Мы должны полностью изолировать страну-агрессора во всех секторах и во всех международных организациях. Мы должны отключить все российские и белорусские финансовые институты от системы SWIFT, а также закрыть наши морские порты, поскольку мы закрыли воздушное пространство. Как можно скорее обеспечить независимость Евросоюза от энергоресурсов России», — сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип