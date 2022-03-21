Президент Литвы: Мы должны отключить от SWIFT все белорусские финансовые системы

Президент Литвы: Мы должны отключить от SWIFT все белорусские финансовые системы5
- 21.03.2022, 14:56
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Гитанас Науседа выступил за дальнейшую изоляцию Путина и Лукашенко.
Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил по итогам встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Руте, сообщает LRT.
«Отдельно мы говорили о дальнейшем ужесточении санкций в отношении России. Мы должны полностью изолировать страну-агрессора во всех секторах и во всех международных организациях. Мы должны отключить все российские и белорусские финансовые институты от системы SWIFT, а также закрыть наши морские порты, поскольку мы закрыли воздушное пространство. Как можно скорее обеспечить независимость Евросоюза от энергоресурсов России», — сказал он.