Insider: Ровенский полигон в Украине обстреляли ракетами с территории Беларуси 2 21.03.2022, 15:19

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иллюстрационное фото

Были выпущены две ракеты.

Ровенский общевойсковой полигон обстреляли двумя ракетами, выпущенными с территории Беларуси. Об этом пишет издание The insider.

По данным Минобороны Украины, при этом два человека погибли, а еще несколько получили ранения.

В украинском МВД говорят, что факт пуска двух ракет с белорусской стороны визуально наблюдали украинские пограничники.

О нескольких ударах по территории Украины в ночь на 21 марта сообщило и Минобороны России. По его словам, крылатые ракеты поразили цели в Ровенской области Украины. В России заявляют, будто обстреляли "центр подготовки иностранных наемников и украинских националистов", а также склад боеприпасов и штаб механизированной бригады.

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