Insider: Ровенский полигон в Украине обстреляли ракетами с территории Беларуси

Insider: Ровенский полигон в Украине обстреляли ракетами с территории Беларуси2
- 21.03.2022, 15:19
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Были выпущены две ракеты.
Ровенский общевойсковой полигон обстреляли двумя ракетами, выпущенными с территории Беларуси. Об этом пишет издание The insider.
По данным Минобороны Украины, при этом два человека погибли, а еще несколько получили ранения.
В украинском МВД говорят, что факт пуска двух ракет с белорусской стороны визуально наблюдали украинские пограничники.
О нескольких ударах по территории Украины в ночь на 21 марта сообщило и Минобороны России. По его словам, крылатые ракеты поразили цели в Ровенской области Украины. В России заявляют, будто обстреляли "центр подготовки иностранных наемников и украинских националистов", а также склад боеприпасов и штаб механизированной бригады.