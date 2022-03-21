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Insider: Ровенский полигон в Украине обстреляли ракетами с территории Беларуси

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  • 21.03.2022, 15:19
  • 6,598
Insider: Ровенский полигон в Украине обстреляли ракетами с территории Беларуси
иллюстрационное фото

Были выпущены две ракеты.

Ровенский общевойсковой полигон обстреляли двумя ракетами, выпущенными с территории Беларуси. Об этом пишет издание The insider

По данным Минобороны Украины, при этом два человека погибли, а еще несколько получили ранения. 

В украинском МВД говорят, что факт пуска двух ракет с белорусской стороны визуально наблюдали украинские пограничники.

О нескольких ударах по территории Украины в ночь на 21 марта сообщило и Минобороны России. По его словам, крылатые ракеты поразили цели в Ровенской области Украины. В России заявляют, будто обстреляли "центр подготовки иностранных наемников и украинских националистов", а также склад боеприпасов и штаб механизированной бригады.

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