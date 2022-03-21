Глава дипломатии ЕС назвал разрушение Мариуполя военным преступлением

Глава дипломатии ЕС назвал разрушение Мариуполя военным преступлением1
- 21.03.2022, 15:24
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Все больше говорится о трибунале над кремлевским режимом.
Разрушение российскими войсками Мариуполя является масштабным военным преступлением.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель перед началом заседания Совета Евросоюза в Брюсселе, сообщает "Немецкая волна".
"Россия действительно совершает много военных преступлений. Это именно то слово, мы должны его сказать. То, что происходит в Мариуполе, это масштабное военное преступление. Разрушают все, бомбят, убивают всех без разбора. Это ужасно, мы должны осудить это самым жестким образом", - отметил Боррель. По его словам, министры иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции, которые Запад мог бы ввести в отношении России. "Прежде всего касающиеся энергетики", - добавил Боррель.