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Глава дипломатии ЕС назвал разрушение Мариуполя военным преступлением

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  • 21.03.2022, 15:24
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Глава дипломатии ЕС назвал разрушение Мариуполя военным преступлением
Жозеп Боррель

Все больше говорится о трибунале над кремлевским режимом.

Разрушение российскими войсками Мариуполя является масштабным военным преступлением.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель перед началом заседания Совета Евросоюза в Брюсселе, сообщает "Немецкая волна".

"Россия действительно совершает много военных преступлений. Это именно то слово, мы должны его сказать. То, что происходит в Мариуполе, это масштабное военное преступление. Разрушают все, бомбят, убивают всех без разбора. Это ужасно, мы должны осудить это самым жестким образом", - отметил Боррель. По его словам, министры иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции, которые Запад мог бы ввести в отношении России. "Прежде всего касающиеся энергетики", - добавил Боррель.

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