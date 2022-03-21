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ВСУ громят российские «Орланы»

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  • 21.03.2022, 15:29
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ВСУ громят российские «Орланы»

Волонтер показал, что остается от БПЛА после встречи с украинцами.

Вооруженные силы Украины громят в небе не только российские истребители и вертолеты, но и БПЛА.

Волонтер Роман Доник обнародовал в telegram кадры уничтоженных российских беспилотников «Орлан-10».

«Минус два «Орлана». Чем сбивали, неважно. Но сбили», — сообщил Доник.

«Орлан-10» — не боевой беспилотник, однако он является частью ударного комплекса, позволяя в режиме реального времени корректировать артиллерийские удары. Данный БПЛА россияне используют в связке с тяжелой артиллерией, в частности с гаубицами «Мста-С»».

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