ВСУ громят российские «Орланы»2
- 21.03.2022, 15:29
- 5,874
Волонтер показал, что остается от БПЛА после встречи с украинцами.
Вооруженные силы Украины громят в небе не только российские истребители и вертолеты, но и БПЛА.
Волонтер Роман Доник обнародовал в telegram кадры уничтоженных российских беспилотников «Орлан-10».
«Минус два «Орлана». Чем сбивали, неважно. Но сбили», — сообщил Доник.
«Орлан-10» — не боевой беспилотник, однако он является частью ударного комплекса, позволяя в режиме реального времени корректировать артиллерийские удары. Данный БПЛА россияне используют в связке с тяжелой артиллерией, в частности с гаубицами «Мста-С»».