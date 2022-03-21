Вместо туалетной бумаги задержанным в Жодино выдавали «Совбелию» 2 21.03.2022, 15:39

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Идеологическая диверсия в белорусской тюрьме.

Задержанным в Жодино выдавали «Совбелию» вместо туалетной бумаги. Об этом правозащитникам рассказал молодой человек, задержанный на антивоенном митинге и отбывавший наказание на Окрестина и Жодино:

«Было трудно поддерживать достойный уровень санитарии и гигиены. После первого рулона туалетной бумаги выдали два-три номера «Сб. Беларусь сегодня». Вот и все. Не хватало и мыла».

Читатель «Нашай Нiвы» также подтвердил эту историю. По его словам, заключенные даже играли в шашки на то, чтобы использовать некоторые страницы с портретами.

Об отсутствии туалетной бумаги рассказывали и другие заключенные, которые отбывали наказание в Жодино. По их словам, «некоторые охранники приносили газеты и даже старые книги».

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