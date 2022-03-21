Владимир Кличко о войне с РФ: Это бой всей моей жизни 21.03.2022, 15:41

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Владимир Кличко

Легенда бокса помогает оборонять Киев от российских захватчиков.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал вторжения российской армии в Украину.

В интервью изданию news.yahoo легендарный боксер назвал войну против российских захватчиков боем всей своей жизни и заявил, что россиянам никогда не удастся покорить Украину.

"Я боец, и это бой. Это бой всей моей жизни. Это бой всей жизни для миллионов из нас. Российский империализм и их лидер Владимир Путин просто хотят вернуться в СССР, но этого не произойдет.

Если мы будем окружены российской армией, пусть будет так. Нас, украинцев, 45 миллионов. Мы будем оказывать сопротивление, что мы и делаем сейчас.

Вы видите на фотографиях, что в городах, в которые прорвались россияне, люди митингуют с украинскими флагами, стоят перед танками и говорят: "Ступайте домой, идите на х**. Это не ваша земля".

В Киеве нет и никогда не будет российских танков. Город силен, люди сильны, наша воля сильна", - сказал Владимир Кличко.

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