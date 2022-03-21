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«Альфа-Банк» ввел ограничения на заказ наличных для снятия со счетов

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  • 21.03.2022, 15:50
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«Альфа-Банк» ввел ограничения на заказ наличных для снятия со счетов

Заявку теперь нужно оставлять за 10 рабочих дней.

«Альфа-Банк» внес изменения по договорам о комплексном банковском обслуживании — изменяются правила заказа в кассе банка наличных долларов, евро, белорусских и российский рублей, сообщает пресс-служба банка.

Теперь для того, чтобы получить в банке евро и доллары со своего счета, а также белорусские рубли (более 5000) и российские рубли (более 50 000), нужно оставить заявку за 10 рабочих дней. Доллары и евро можно снимать со счета только раз в месяц в пределах установленных лимитов. Для клиентов, обсиживающихся в банке в рамках программ «A-Private», «Private», «Престиж», «Статус», доступны большие суммы в рамках лимитов.

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