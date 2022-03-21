Логистическая катастрофа на «Беларуськалии» 11 21.03.2022, 16:11

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Три из пяти рудоуправлений в Солигорске продолжают простаивать.

Как стало известно «Нашай Ніве», три из пяти рудоуправлений на Солигорском «Белкалии» фактически не копают и не отгружают соли. Это связано с катастрофой в логистике в результате санкций Евросоюза и США.

«Коллективу все объясняют ремонтными работами и обещают, что все наладится», — говорит собеседник издания.

По информации от знакомых с ситуацией, небольшие отгрузки на экспорт из «Белкалия» продолжаются, которые «по мелочи пытаются распихать через Россию, так как математика калия теперь позволяет заработать даже таким образом», для этого хватает мощи двух рудников.

На днях в интервью министр финансов Юрий Селиверстов признал, что есть проблемы с поступлениями платежей от секторов экономики, которые попали под санкции и пока не перестроились, — экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов.

«Ожидаемый срок готовности терминала под Санкт-Петербургом, через который можно было бы возить калий по морю после блокировки в Литве — только конец 2023 года, и это оптимистичные оценки, которые закладывались еще до войны», — добавляют знакомые с ситуацией.

Более того, терминал может оказаться непригодным, если европейские страны запретят вход российских судов в свои порты. Такая опция лежит на столе в европейских столицах в комплексе с торговой блокадой России. На такой шаг Европа пойдет, если Россия не остановит войну в Украине — войну, для которой Александр Лукашенко разрешил использовать Беларусь в качестве ударного плацдарма.

Большой логистический удар «Белкалий» получил и после ареста Украиной в условиях военного положения пяти тысяч вагонов Белорусской железной дороги, которые сейчас критически необходимы, чтобы возить в Россию. Цена каждого из них около 80 тысяч долларов. Еще до их ареста существовали планы заказать на «Уралвагонзаводе» еще дополнительные три тысячи, но сейчас нужно восемь.

«Беларуськалий» впервые обратился к одному из государственных банков для финансирования выплаты зарплат работникам», — говорит собеседник издания.

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