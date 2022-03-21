Украинские бойцы сопротивления Северщины отобрали у оккупантов самоходную гаубицу 2 21.03.2022, 16:17

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ВСУ похвастались еще одним трофеем.

Автопарк сил сопротивления украинской Северщины пополнился новым экземпляром вражеской техники – самоходная гаубица 2С19 МСТА-С с боекомплектом. Еще одна такая же единица уничтожена в бою.

Фотографию нового трофея опубликовал Telegram-канал «Останній Блокпост».

Отметим, 2С19 «Мста-С» — советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, которая была разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. Боевая единица способна поражать наблюдаемые и ненаблюдаемые цели с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях.

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