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Украинские бойцы сопротивления Северщины отобрали у оккупантов самоходную гаубицу

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  • 21.03.2022, 16:17
  • 8,110
Украинские бойцы сопротивления Северщины отобрали у оккупантов самоходную гаубицу

ВСУ похвастались еще одним трофеем.

Автопарк сил сопротивления украинской Северщины пополнился новым экземпляром вражеской техники – самоходная гаубица 2С19 МСТА-С с боекомплектом. Еще одна такая же единица уничтожена в бою.

Фотографию нового трофея опубликовал Telegram-канал «Останній Блокпост».

Отметим, 2С19 «Мста-С» — советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, которая была разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. Боевая единица способна поражать наблюдаемые и ненаблюдаемые цели с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях. 

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