Актриса Чулпан Хаматова покинула Россию 10 21.03.2022, 16:36

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25 февраля она открыто выступила против войны.

Актриса и учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова уехала из России из-за российского военного вторжения на территорию Украины. Об этом она рассказала в интервью журналистке Екатерине Гордеевой, добавив, что боится возвращаться в Россию, чтобы "не потерять совесть" и "не сесть в тюрьму" по новой уголовной статье о "дискредитации" армии, сообщает "Радио Свобода".

По словам Хаматовой, которая вместе с дочерьми находится в Латвии, чтобы вернуться в Россию и не сесть в тюрьму, у нее есть два пути. Первый – это перестать говорить о том, что это война и что трагедия, не обращать внимания на то, "что я вижу собственными глазами", и на информацию, которую актриса получает от своих украинских друзей. "Врать себе, врать всему миру, жить не по правде. Это в лучшем случае, если не заставят черное называть белым", – считает Хаматова. Второй выход, по словам Хаматовой, – попросить прощения за то, что она не поддержала начало военной операции: "Ну и дальше по списку, как поиграть по тем правилам игры, которые мне будут диктовать".

Актриса отметила, что возглавляемый ею фонд помощи онкобольным детям "Подари жизнь" продолжит работу в России. При этом Хаматова признала, что из-за санкций, введенных против России за военное вторжение в Украину, качество и эффективность помощи российским детям, больным раком, пострадает. От пятидесяти до 90 процентов лекарств, расходных материалов и оборудования закупаются фондом за границей, сказала Хаматова. Однако она надеется, что фармкомпании продолжат сотрудничать с фондом и у него будет возможность закупать и привозить лекарства, "но сильно дороже".

Чулпан Хаматова еще 25 февраля публично высказалась против войны в Украине и призвала прекратить боевые действия. Ее подпись стоит и под обращением деятелей культуры против войны. Актриса также подписала письмо от имени российских НКО и благотворительных фондов с требованием начать переговоры, назвав силовые методы решения конфликтов бесчеловечными.

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