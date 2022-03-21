Дмитрий Гордон: России больше нет, об этом государстве можно забыть 21 21.03.2022, 16:48

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Очереди за сахаром – это цветочки.

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» высказал мнение, что Россия — это колосс на глиняных ногах, а санкции нанесли ему смертельный удар:

— Знаю только одно — России конец. Я в этом уверен. России как государства больше не существует. Россию убьют экономическими санкциями. Ее разрушат экономически. Очереди за сахаром — это цветочки. Это вообще еще даже ничего. Все остальное прилетит скоро, полномасштабно, так, что российские люди начнут просто не выходить на улицы, а выбегать в отчаянии. Потому что все, к чему они привыкли за последние 20 лет, начнет рушится с катастрофической скоростью. И этот колосс на глиняных ногах рухнет так, что обломков не соберешь.

Вот то, что я точно знаю! Вы можете сказать, откуда я это знаю? Да я это вижу. Я это знаю! России больше нет, об этом государстве можно забыть. И мы это увидим с вами все вместе, это увидит весь мир, как это будет происходить.

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