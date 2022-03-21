Украинские военные взяли в плен четырех боевиков «ЛДНР» 21.03.2022, 16:54

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Террористы являются уроженцами Луганской и Донецкой областей.

Украинские военные взяли в плен еще четырех оккупантов. Они принадлежат к так называемым "ДНР" и "ЛНР" и воевали на стороне России.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского легиона "128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада".

Отмечается, что штурмовики из закарпатского подразделения "Волки" работали во взаимодействии с пограничниками, нацгвардейцами при поддержке подразделений артиллерии. Украинским бойцам удалось взять в плен четырех боевиков "ЛДНР". Оккупанты являются уроженцами Луганской и Донецкой областей.

"Одеты в разную форму и плохо экипированы пленные выглядят жалко, Росармия использует этих мобилизованных бойцов" по сути как пушечное мясо", - говорится в сообщении.

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