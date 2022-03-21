В Николаевской области украинские десантники освободили село от российских захватчиков 2 21.03.2022, 17:12

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Силы противника были уничтожены.

В Николаевской области украинские десантники освободили село от российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба ДШВ ВСУ.

Как отмечается, подразделения ДШВ оцепили деревню с флангов, провели короткий бой, в результате которого силы противника были уничтожены.

Также во время этой операции десантники захватили вооружение и военную технику, соответствующие документы.

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