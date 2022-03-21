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В Николаевской области украинские десантники освободили село от российских захватчиков

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  • 21.03.2022, 17:12
  • 6,412
В Николаевской области украинские десантники освободили село от российских захватчиков

Силы противника были уничтожены.

В Николаевской области украинские десантники освободили село от российских захватчиков.

Об этом сообщает пресс-служба ДШВ ВСУ.

Как отмечается, подразделения ДШВ оцепили деревню с флангов, провели короткий бой, в результате которого силы противника были уничтожены.

Также во время этой операции десантники захватили вооружение и военную технику, соответствующие документы.

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