В Николаевской области украинские десантники освободили село от российских захватчиков2
- 21.03.2022, 17:12
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Силы противника были уничтожены.
В Николаевской области украинские десантники освободили село от российских захватчиков.
Об этом сообщает пресс-служба ДШВ ВСУ.
Как отмечается, подразделения ДШВ оцепили деревню с флангов, провели короткий бой, в результате которого силы противника были уничтожены.
Также во время этой операции десантники захватили вооружение и военную технику, соответствующие документы.