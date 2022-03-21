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Facebook и Instagram окончательно запретили в России

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  • 21.03.2022, 17:40
  • 2,012
Facebook и Instagram окончательно запретили в России

Решение о блокировке вступает в силу немедленно.

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск российской прокуратуры о признании американской компании Meta "экстремистской". Таким образом, на российской территории запрещены социальные сети Facebook и Instagram.

Об этом сообщает "Медиазона".

Согласно решению суда, иск в отношении Meta удовлетворен. Решение о блокировке Facebook и Instagram вступает в силу немедленно, на мессенджер WhatsApp эта мера не распространяется.

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