Польша намерена обложить дополнительным налогом компании, которые продолжают работать в РФ
- 21.03.2022, 18:08
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Об этом заявил премьер Польши.
Правительство Польши собирается рассмотреть вопрос о дополнительном налогообложении компаний, которые продолжают работать в России, несмотря на российскую агрессию против Украины. Об этом 21 марта перед встречей премьера Польши Матеуша Моравецкого с лидерами парламентских фракций сообщил спикер правительства Петр Мюллер, сообщает Polsat News.
Он подчеркнул, что Варшава должна направить международным компаниям четкий сигнал о недопустимости деятельности, которая помогает финансировать российскую агрессию против Украины.
Кроме того, власти Польши изучают вопрос о конфискации всех активов юридических и физических лиц РФ, имеющих отношение к преступной деятельности России. В частности, речь идет о компаниях и физлицах, против которых введены санкции Европейского союза.
Мюллер добавил, что для этого потребуется внести изменения в Конституцию Польши.