В Москве покончил с жизнью украинский математик 21.03.2022, 18:15

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Его задержали при попытке уехать из РФ в Турцию.

В Москве совершил самоубийство украинский математик из Донецка Константин Ольмезов, выступающий против нападения РФ на Украину. О его смерти 20 марта сообщил российский адвокат Дмитрий Захватов, передает gordonua.com.

"Он покинул Донецк из-за войны. Поступил в аспирантуру МФТИ. Писал диссертацию. После начала вооруженной агрессии Путина против Украины попытался покинуть Россию, но не смог. Был задержан, и на него был сфабрикован административный протокол. В итоге он получил 15 суток. По выходу из спецприемника он получил приглашение в один из университетов Австрии, чтобы продолжить обучение там. Проблема была в том, чтобы каким-то образом покинуть страну. Он купил билет в Турцию. И вот только что я получил вести, что утром он покончил жизнь самоубийством", – написал адвокат.

Ольмезов перед самоубийством в своем Telegram-канале оставил предсмертную записку. В ней он сообщил, что в равной степени любит родной Донецк, столицу Украины Киев и Москву, в которой "впервые встал на ноги".

По словам математика, ему "больно за каждую сторону в этой войне, но он своими глазами видит, кто защищает свою землю, а кто захватывает чужую".

"Я пишу этот текст в здравом уме и твердой памяти, и если вы его читаете, то, скорее всего, я уже ничего никогда не напишу. То, что началось 24 февраля, изменило во мне какие-то экзистенциальные позиции. Я приехал в Россию в 2018 году, чтобы заниматься наукой. Приехал, потому что влюбился в науку, которая в Украине не была представлена – в аддитивную комбинаторику. Влюбился по-настоящему, без ума – как влюбляются люди в людей. Я всегда критично относился к российской политике. Самое смешное, что все до сих пор верят, что силой можно всего достичь, – написал математик. – Не могу сказать, что мне стыдно за свою жизнь, но можно было бы и лучше. Я не успел сделать многое. Хотел сделать приложение, способствующее осознанности выбора, позволяющее человеку проводить "референдумы" внутри себя, отвечая на один и тот же вопрос много дней подряд. Я жил этой идеей, но кому теперь нужны выборы и референдумы, кого всерьез интересует свое собственное мнение? Я хотел помогать людям выбираться из когнитивных искажений и логических противоречий, искать и формулировать собственную модель мира. Мне кажется, у меня хорошо получалось. Сейчас это уже не важно. Я был непростительно ленив и думал, что у меня очень много времени. Это было большой ошибкой".

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