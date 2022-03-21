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В Беларуси снова подорожает топливо

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  • 21.03.2022, 18:21
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В Беларуси снова подорожает топливо

Последний раз цены на топливо менялись неделю назад.

Розничные цены на бензин и дизтопливо изменятся в Беларуси с 22 марта. Об этом сообщает «Белнефтехим».

Цены на автомобильное топливо вырастут на 2 копейки.

Стоимость 1 литра на бензин АИ-92-К5-Евро составит 2,08 руб., АИ-95-К5-Евро будет стоить 2,18 руб., АИ-98-К5-Евро — 2,40 руб. Литр дизельного топлива обойдется в 2,18 руб.

В концерне повышение объяснили мировым ростом цен на нефть.

Напомним, последний раз цены на топливо менялись неделю назад и тоже на 2 копейки.

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