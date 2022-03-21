Оккупанты в Харьковской области похитили еще одного сельского голову

Оккупанты в Харьковской области похитили еще одного сельского голову4
- 21.03.2022, 18:25
- 2,624
Его похитили прямо из собственного дома.
Российские оккупанты похитили еще одного сельского голову в Харьковской области. На этот раз - сельского голову Циркунова Николая Сикаленко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
По его словам, Сикаленко похитили прямо из собственного дома и вывезли в направлении Липцев.
"Совместно с правоохранителями выясняем все обстоятельства и делаем все, чтобы найти и вернуть Николая Сикаленко", - отметил Синегубов.