Оккупанты в Харьковской области похитили еще одного сельского голову 4 21.03.2022, 18:25

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Его похитили прямо из собственного дома.

Российские оккупанты похитили еще одного сельского голову в Харьковской области. На этот раз - сельского голову Циркунова Николая Сикаленко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По его словам, Сикаленко похитили прямо из собственного дома и вывезли в направлении Липцев.

"Совместно с правоохранителями выясняем все обстоятельства и делаем все, чтобы найти и вернуть Николая Сикаленко", - отметил Синегубов.

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