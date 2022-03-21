В Каменецком районе дрон снял редкую в Беларуси хищную птицу 7 21.03.2022, 18:29

5,734

Видеофакт.

В пойме реки Лесная Правая в объектив дрона попал орлан-белохвост — редкий для Беларуси пернатый хищник, сообщает сайт Национального парка «Беловежская пуща».

Беспилотник с высоты 250 метров над землей проводил мониторинг паводка у деревни Вилы. Техника привлекла внимание орланов. Хищники вначале кружили вдалеке, но затем начали стремительно сближаться. Рассмотрев объект поближе, птицы улетели.

Орлан-белохвост, самый крупный хищник в Европе. Размах крыльев достигает 2,5 метра. Он занесен в Красную книгу Беларуси. Ежегодно гнездится в Беловежской пуще.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».