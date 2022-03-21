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Bloomberg: Британия готовится национализировать «дочку» Газпрома

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  • 21.03.2022, 18:39
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Bloomberg: Британия готовится национализировать «дочку» Газпрома

«Дочка» российского гиганта поставляет газ британским предприятиям и госорганам.

Правительство Великобритании готовится временно национализировать Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, которая занимается розничной торговлей газом в Соединенном Королевстве.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая имеет более 30 000 бизнес-клиентов, является главным кандидатом на введение в режим специального управления", – говорит источник, знакомый с этим вопросом.

Издание не удалось взять комментарии у подразделения "Газпрома".

"Дочка" российского гиганта поставляет газ предприятиям и госорганам, включая Национальную службу здравоохранения.

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