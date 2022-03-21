Bloomberg: Британия готовится национализировать «дочку» Газпрома 2 21.03.2022, 18:39

3,992

«Дочка» российского гиганта поставляет газ британским предприятиям и госорганам.

Правительство Великобритании готовится временно национализировать Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, которая занимается розничной торговлей газом в Соединенном Королевстве.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая имеет более 30 000 бизнес-клиентов, является главным кандидатом на введение в режим специального управления", – говорит источник, знакомый с этим вопросом.

Издание не удалось взять комментарии у подразделения "Газпрома".

"Дочка" российского гиганта поставляет газ предприятиям и госорганам, включая Национальную службу здравоохранения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».