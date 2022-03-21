Ликвидирован командир мотострелкового батальона РФ Топтун

Ликвидирован командир мотострелкового батальона РФ Топтун9
- 21.03.2022, 19:03
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Его ликвидировали выстрелом из противотанковой ракеты.
Дмитрий Топтун участвовал во вторжении в Украину с первого дня войны. Его ликвидировали выстрелом из противотанковой ракеты.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Дмитрий Топтун был майором. Мотострелковый батальон под его командованием участвовал в боевых действиях с 24 февраля.
14 марта во время боя под Изюмом в Харьковской области защитники Украины попали в его машину противотанковой ракетой.