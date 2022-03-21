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Ликвидирован командир мотострелкового батальона РФ Топтун

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  • 21.03.2022, 19:03
  • 4,766
Ликвидирован командир мотострелкового батальона РФ Топтун

Его ликвидировали выстрелом из противотанковой ракеты.

Дмитрий Топтун участвовал во вторжении в Украину с первого дня войны. Его ликвидировали выстрелом из противотанковой ракеты.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Дмитрий Топтун был майором. Мотострелковый батальон под его командованием участвовал в боевых действиях с 24 февраля.

14 марта во время боя под Изюмом в Харьковской области защитники Украины попали в его машину противотанковой ракетой.

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