Ликвидирован командир мотострелкового батальона РФ Топтун 9 21.03.2022, 19:03

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Его ликвидировали выстрелом из противотанковой ракеты.

Дмитрий Топтун участвовал во вторжении в Украину с первого дня войны. Его ликвидировали выстрелом из противотанковой ракеты.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Дмитрий Топтун был майором. Мотострелковый батальон под его командованием участвовал в боевых действиях с 24 февраля.

14 марта во время боя под Изюмом в Харьковской области защитники Украины попали в его машину противотанковой ракетой.

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