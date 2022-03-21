Белорусские добровольцы поженились в воюющей Украине 6 21.03.2022, 19:28

7,378

Они являются добровольцами батальона Кастуся Калиновского.

Вечером 26 февраля львовский железнодорожный вокзал был заполнен людьми. Вероника Янович и Алексей Лазарев шли к перрону. В отличие от большинства пассажиров, которые, спасаясь от танков и взрывов, спешили во Львов, ребята двигались в обратном направлении: им нужно было в Киев. Тут молодые люди записались в добровольцы белорусского батальона Кастуся Калиновского, а неделю назад еще и обвенчались. О войне и любви с ними поговорило zerkalo.io.

Батальон Кастуся Калиновского — подразделение белорусских добровольцев, которые воюют на стороне Украины. Их корпус находится в Киеве, здесь Вероника и Алексей третью неделю. Она — волонтер, «следит, чтобы все были обуты, одеты», он готовится к боевым действиям. Живут они вместе, но времени побыть рядом у пары сейчас немного: выходных на войне не бывает. В «бесконечно длинном 24 февраля» вечер, когда они нашли время, чтобы вдвоем попасть на интервью, скорее исключение, чем правило. Когда мы пытаемся созвониться, у ребят постоянно виснет интернет, звонки в Telegram не проходят — выручил Zoom. Общаемся без видео, голос у ребят бодрый. Начинаем, конечно же, с помолвки и свадьбы.

— Изначально предложение руки и сердца мне сделала Вероника. Мы были в Тбилиси, выпили грузинского вина, и она предложила пожениться, — говорит Алексей, а Вероника уточняет: к ее поступку парень отнесся не очень серьезно. И все же на весну они запланировали свадьбу.

— Это было еще до войны. Позже, когда мы уже ехали из Львова в Киев, я опустился перед Вероникой на колено и сам предложил ей выйти за меня замуж, — слово снова за Лешей. — Тогда же я ей и сказал: хотели пожениться весной, значит, сделаем, и никакой Путин не сможет нарушить наши планы. Услышав об этой идее, командиры батальона помогли найти греко-католическую церковь, где мы и обвенчались.

До венчания ребята несколько раз общались в Zoom со священником, рассказывали, про серьезность своих намерений и почему решили пожениться. Сама церемония прошла максимально просто: в форме и с кольцами, которые паре подарил священник. Сами молодожены купить их не смогли: в городе, где объявлено военное положение, шутят, «не до ювелирки».

— Дату свадьбы мы тоже не выбирали, исходили из возможностей капеллана, — подключается к беседе Вероника. — Из нашего лагеря до церкви ехали военно-свадебным кортежем: на боевых машинах, на которых передвигаемся по городу. После венчания у нас был маленький фуршет с сослуживцами, а потом нам разрешили устроить себе медовые сутки. В понедельник утром мы уже вернулись в лагерь.

— Почему вы все-таки решились на свадьбу?

— Сейчас в Украине немало свадеб. Когда вокруг происходит столько ужасного, болючего и несправедливого, а такие вещи вдохновляют, ведь, несмотря на взрывы и смерть, вдруг появляется то, что создается, а не разрушается, — рассуждает Вероника. — А еще тут все в каком-то смысле думают о смерти, о том, что с тобой это может произойти. Никто не знает, что будет завтра, через неделю. Так почему бы и не пожениться сейчас.

— Тем более, если любишь человека, — говорит Алексей. — Да и для тех, кто верит в Бога, венчание — возможность оказаться в раю в одном месте.

«Еще до войны мы с Вероникой обсуждали, если Россия нападет, я пойду воевать»

Веронике 25 лет. В жизни до войны она была фрилансером, занималась дизайном сайтов. Алексей — инженер-программист, ему 23 года. Оба активно участвовали в политической жизни Беларуси. В 2019-м, например, во время парламентских выборов Леша стал одним из самых молодых кандидатов в депутаты. Через активизм ребята и познакомились. В мае 2021-го стали встречаться.

— Осенью 2021-го, когда в Беларуси начались репрессии в отношении НГО и к ребятам из организации, с которой сотрудничала, пришли, я решила не дожидаться силовиков в гости и в сентябре покинула страну, — рассказывает Вероника, как оказалась в Тбилиси. — Через три недели туда же прилетел и Леша.

— В Минске я скучал без Вероники, и ей в Грузии одной было тяжело. Я понимал: в Беларуси вся движуха уже застопорилась. Делать тут нечего. Да и мне важнее было находиться рядом со своей девушкой, — говорит молодой человек. — Работа позволяла: пять лет я занимаюсь разработкой мобильных приложений. Перед войной, кстати, я удачно прошел собеседование в американский стартап и с 1 марта должен был присоединиться к команде. Теперь все это пришлось отложить.

В январе 2022-го из Грузии пара переехала во Львов — город, который очень нравится Леше. Сняли милую квартиру, обустраивались, покупали технику. Вероника собрала «склад продуктов на случай войны». Эти запасы в итоге им так и не пригодились.

— Еще до всего мы с Вероникой обсуждали, если Россия нападет, я пойду воевать. Я устал от того, что мы, белорусы, постоянно сбегаем. Я считаю, Украина свободная страна и достойна своего государства. И сейчас белорусы должны помочь украинцам защитить свою свободу, — рассуждает Алексей и отмечает: он не хочет, чтобы «„русский мир“ продвигался на Запад». — В Украине теперь решатся многое, это исторический момент, поэтому мое место здесь. Так было и в Беларуси в 2020-м, но, в отличие от нас, беззащитных, у украинцев есть оружие, безграничная смелось. Да и сражаются они как львы. В то же время некоторые белорусы, которые в довоенных беседах обещали защищать Украину, стали выезжать из страны. Для меня это странно.

Алексей пошел другим путем. Еще 24 февраля они с другом хотели попасть во львовскую тероборону, но желающих было столько, что перед молодыми людьми выстроилась огромная очередь. Как вариант им предложили записаться в армию. Параллельно парни узнали, что в Киеве организовали корпус белорусских добровольцев — батальон Кастуся Калиновского, и решили: нужно ехать туда. До поезда оставалось около часа. За эти 60 минут Веронике нужно было определиться, едет ли она с Лешей.

— Ситуация стрессовая, плюс я была дезориентирована. Что-то решать было сложно, но еще раньше мы договаривались: на войне мы команда и не разделяемся. Так и поступили, — поясняет свой выбор девушка.

— Вы не отговаривали Лешу от идеи воевать?

— Если я что-то решил и в этом уверен, то переубеждать меня бесполезно, — вопрос жене перехватывает муж. — Я ненастойчиво сказал Веронике: можешь остаться, у тебя есть квартира во Львове. Она ответила, что поедет со мной. Изначально, правда, мы не знали, возьмут ли ее в батальон, поэтому на первую встречу с командирами я поехал сам, а она осталась у друга. Во время беседы мне сообщили: подразделение растет, поэтому работа нашлась и для Вероники.

«Я считаю, то, что делаем мы с Леша, — это правильно»

Сейчас Вероника занимается организационными вопросами в тылу, а Алексей, у которого за плечами полгода в белорусской армии и ноль полевого опыта, готовится к боевым действиям.

— Из нас делают достаточно профессиональное подразделение, которое могло бы эффективно выполнять задания и не стать мясом, — говорит он. — Снаряжают нас тоже максимально хорошо.

— Как вам, человеку мирной профессии, держать автомат?

— Нормально, есть идея и вещи, за которые стоит сражаться, — отвечает Алексей.

— Вероника, как это жить и понимать, что твой любимый человек скоро окажется в бою?

— Есть простое выражение — так склаўся лёс. Я считаю, то, что делаем мы с Лешей, — это правильно. Каждый из нас вкладывает, сколько может, чтобы победить диктаторские режимы в России и Беларуси. Я не знаю, выживем мы или нет, но Украина в любом случае победит, — рассуждает Вероника и не скрывает: изначально, от мыслей, что ты на войне, было сложно. — Но, когда я с этим смирилась, тягость ушла. Сейчас у меня есть ощущение, что я на своем месте. И даже, если случится что-то плохое, для нас с Лешей важно, что мы были хорошими людьми и все делали правильно.

— Какой вы представляете победу?

— У меня на этот вопрос есть простой ответ: летом мы поедем отдыхать в Одессу, — озвучивает свою версию Вероника.

— А мечтаете сейчас о чем?

— Жить долго и счастливо в свободной стране, построить свой дом, — отвечает Леша.

А Вероника дополняет:

— А еще обсуждаем, что в нашем будущем доме обязательно должно быть бомбоубежище.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».