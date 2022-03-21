Украинские защитники в Мариуполе уничтожили 17 оккупантов, два танка и катер 3 21.03.2022, 19:34

9,756

Борьба за Мариуполь продолжается.

Защитники Мариуполя, бойцы полка "Азов" за минувшие сутки уничтожили 2 вражеских танка, 17 единиц живой силы и потопили катер "Раптор", сообщил полк в Telegram.

"За минувшие сутки бойцами полка "Азов" было уничтожено 2 танка врага, 17 единиц живой силы оккупанта и потоплен вражеский катер пр. 03160 "Раптор". Захвачено трофейное вооружение врага, а именно: РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокалиберный пулемет "Корд", РПО "Джмиль", – говорится в сообщении.

Отмечается, что защитники города всеми силами продолжают лишать неприятеля возможности уничтожать жилые дома и убивать граждан. "Борьба за украинский Мариуполь продолжается!" – отметили в полке "Азов".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».