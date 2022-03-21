Из Беларуси запретят вывозить 254 вида товаров 11 21.03.2022, 19:50

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Запрет вводится на шесть месяцев «для защиты экономических интересов государства».

В Беларуси вводится временный запрет на вывоз отдельных видов промышленных товаров. Соответствующее постановление было подписано сегодня премьер-министром Беларуси.

Запрет вводится на шесть месяцев «для защиты экономических интересов государства». В списке запрещенных для вывоза товаров 254 наименования. Постановление вступает в силу 22 марта, сообщает пресс-служба правительства.

Еще одно постановление правительства запрещает вывоз из Беларуси продуктов зернопереработки, используемых для кормления животных, и белкового сырья для комбикормовой промышленности. Запрет также вводится на шесть месяцев.

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