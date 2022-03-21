Массовая безработица: что прогнозируют на рынке труда в Беларуси 4 21.03.2022, 19:58

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На глазах возможности стремительно сворачиваются.

Рынок труда в Беларуси штормит. IT-компании, к примеру, релоцируют программистов, БелЖД переводит сотрудников на сокращенку, а Stadler намерен сократить штат на 300−400 человек. Эксперты тем временем прогнозируют высокую вероятность массовой безработицы и особенно острую ситуацию — в моногородах. Zerkalo.io рассказывает, что сейчас происходит на рынке труда, а также к чему готовиться работникам и что делать, чтобы не остаться на улице.

«Замер в ожидании». Что сейчас происходит на рынке труда

Руководитель кадрового агентства, которое более двадцати лет работает в Беларуси и специализируется на подборе высококвалифицированных специалистов, считает, что «рынок труда замер в ожидании».

— За время работы мы наблюдали развитие нескольких кризисов. О стабилизации ситуации свидетельствовала активность работодателей, которые начинали искать сотрудников. Соискатели несколько запаздывали, реагируя чуть позже, — говорит руководитель кадрового агентства. — Однако сейчас обстановка складывается нетипично. Рынок труда замер в ожидании, кривая спроса и предложения движутся синхронно.

По наблюдениям HR-специалистов, работодатели присматривают кандидатов, но не торопятся делать предложения.

— Соискатели, которые недавно вышли на рынок труда, также изменили линию поведения, — делится наблюдениями руководитель агентства. — Одни решили не менять работу, поскольку текущее место посчитали стабильным и приемлемым или же нынешний работодатель предложил лучшие условия. Другие приостановили поиск, поставив смену работы на паузу. Активно рассматривают вакансии те, кто остался совсем без работы.

По прогнозам, при ухудшении ситуации кривые спроса и предложения на рынке труда начнут расходиться и может сложиться дисбаланс: предложений от соискателей будет больше, чем спрос со стороны работодателей.

Однозначно спрогнозировать, как сложится дальнейшая ситуация, сейчас невозможно, говорит руководитель агентства. Но ссылается на прежний опыт и говорит, что есть специалисты, которые востребованы всегда.

Какие специалисты сейчас востребованы, а какие — нет. Судя по сайту Rabota.by, больше всего ищут руководителей.

— Топ-менеджеры отвечают за стратегию развития бизнеса, и это ключевая позиция, от которой зависит эффективность предприятия, — подтверждает руководитель кадрового агентства. — Сейчас у нас в работе три крутые вакансии директора по маркетингу. Также востребованы специалисты в области финансов. В особенности те, кто владеет иностранным языком.

Аналогичная ситуация — с менеджерами по продажам и инженерами. А вот управленцев в строительной отрасли практически не ищут, и это хроническая проблема. Последнее время сложилась непростая ситуация в сфере транспортной логистики и грузоперевозок, которая испытывает сложности из-за санкций.

Показательная картина складывается в IT-секторе, говорят эксперты.

— Сейчас все усилия сконцентрированы на спасении команды, — говорит HR-специалист крупной IT-компании, согласившаяся на комментарий на условиях анонимности. — Руководство поставило задачу не сократить ни одного сотрудника, релоцировать максимальное число. Найм в Беларуси и России новых людей полностью остановлен, что для нас является беспрецедентным шагом.

В другой компании, которая уже перевела большую часть команды из Беларуси в офисы ближайших стран, рассказывают, что «стараются вывезти всех, так как перечислять деньги становится все сложнее». «Например, из США перевести средства в банки РБ уже невозможно или скоро станет невозможно. Это зависит не от воли наших руководителей. Того требует ситуация: от перевода сотрудников в юрисдикцию других стран зависит существование компаний», — уточняют в компании.

Еще один важный аспект, который напрямую влияет на работу в IT-сфере, связан с отключением белорусских и российских клиентов от ряда западных сервисов. Компании столкнулись с блокировкой облачных хранилищ и средств коммуникации и обмена данными.

— Одно утро мы посвятили тому, что пытались восстановить работу чата в Slack, — делится информацией админ небольшой IT-фирмы. — Об ограничениях заявили владельцы других важных инструментов, которые мы используем. Например, Dropbox.

Руководитель кадрового агентства подтверждает: «Большая часть „айтишников“, владеющих иностранным языком, уезжают. Оставшиеся по каким-то обстоятельствам (незнание английского языка, нежелание уезжать и пр.) высказывают опасения, что им придется работать на Россию — это не согласуется с их внутренней позицией, а также не отвечает финансовым запросам».

Как замечает старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский, несмотря на массовую релокацию «айтишников» после 2020-го года, этот сектор продолжал расти и компенсировал потери за счет найма новых сотрудников. Однако сейчас ситуация существенно изменилась.

— Большая волна релокации связана не только с трудностями перевода денег и отключением от важных сервисов, — подчеркивает он. — Часть клиентов отказываются от сотрудничества с компаниями, зарегистрированными в белорусской юрисдикции. Выражают недовольство инвесторы, для которых вклад в белорусские активы равнозначен участию в военной агрессии. Наконец, IT-компании сами заинтересованы в сохранении собственной репутации — именно потому часть из них открыто заявили о поддержке Украины.

Что будет на рынке труда в ближайшее время

Эксперты говорят, что властям и обществу потребуется несколько месяцев, чтобы осознать, насколько тяжелые времена нас ожидают, в том числе на рынке труда. Экономика еще движется по инерции: есть запасы на складах, выполняются старые заказы. Но мы уже находимся на пороге сильных потрясений.

По мнению Льва Львовского, негативные тенденции на рынке труда усилятся: произойдет вымывание квалифицированных специалистов, перенос небольших производств в соседние страны, сокращение числа вакансий. Рынок начнет сжиматься.

По прогнозу специалистов, может снизиться занятость в строительстве и связанных с ней отраслях — производстве стройматериалов, перевозках, страховании. Под ударом, как считают участники рынка, могут также оказаться промышленность, транспортная отрасль.

— В не менее сложном положении окажутся те, кто создавал современное предприятие с глубокой переработкой, — продолжает старший научный сотрудник BEROC. — Кто-то будет пытаться выжить, переориентировав производство. Но многие столкнутся с банкротством, а значит — с увольнениями сотрудников.

По его словам, в деревообработке, машиностроении, химической отрасли заметны первые проявления кризиса — сокращение трудовой недели и количества смен, добровольно-принудительная отправка в отпуска.

В чуть более выгодном положении окажутся аграрии, поскольку ожидается повышение спроса на продукцию, но эта отрасль традиционно не была сверхприбыльной, она и теперь не станет драйвером экономики, убежден Лев Львовский.

Эксперт прогнозирует, что в сложной ситуации окажутся моногорода, поскольку наиболее подвержены санкционным рискам большие госпредприятия, которые и до этого не были сверхприбыльными. Когда вся экономика агломерации зависит от завода и зарплат работников, под удар попадают и остальные. Одна из основных возможностей для предприятий в этой ситуации — перестроиться на альтернативный рынки, в том числе Китай.

При этом сейчас найдется немного желающих открыть в Беларуси новое предприятие, считает эксперт.

— Некоторые экономические кризисы могут быть временем возможностей для тех, у кого остаются ресурсы, — признает старший научный сотрудник BEROC. — Когда в финансовой системе нет ликвидности, вы можете организовать какое-то предприятие, застолбив нишу на рынке. Но нынешний случай — не тот, его первопричина не экономическая. Открывать в текущий момент предприятие в Беларуси вряд ли будет разумным.

По мнению эксперта, что среди причин, которые негативно сказывают на рынке труда, — отток молодых людей.

— Уезжали таланты, которые могли создавать рабочие места, предприятия, компании, — говорят HR-специалисты. — Можно решить, что число вакансий вырастет, но это не так. Человек, имеющий высокую зарплату, увозит не просто налоги, а еще и то, что тратил на сервисы, рестораны, такси. Он нес деньги в банк, который выдавал кредиты. На наших глазах эти возможности стремительно сворачиваются.

Открытие границы с Россией вряд ли существенно повлияет на ситуацию на рынке труда, полагает эксперт. Кто хотел, ездил на заработки и так. Сказать, что в соседней стране трудовые условия будут лучше, тоже нельзя. А значит, поток мигрантов вряд ли возможен. Точно так же как и обратная ситуация.

По данным Белстата, сейчас фактическая безработица по методологии Международной организации труда держится на уровне 4%. А что будет дальше?

— Есть все основания полагать, что этот показатель в скором будет превышен. Массовой безработицей считается ситуация, когда не занято 10% экономически активного населения и более, — напоминает Лев Львовский. — Прежние кризисы в Беларуси не сильно отражались на безработице. Это связано с тем, что у нас не предусмотрено реального пособия. Более того есть «наказание» со стороны государства — в виде модифицированного налога на тунеядство. Поэтому люди соглашаются на сокращение зарплаты, отпуск за свой счет в надежде на то, что после завершения кризиса смогут вернуться на работу.

Что делать работникам, когда рынок труда штормит

Как считает руководитель кадрового агентства, менять профессию, которая относительно востребованная, это значит отбросить карьеру на несколько лет назад: «Гораздо выгоднее повысить квалификацию с помощью курсов, которых в интернете предлагается множество».

Также HR-специалисты предлагают сосредоточиться на изучении иностранного языка и освоении онлайн-сервисов.

— Не принимать резких решений, сохранять холодную голову, держаться за подушку безопасности (если она есть), — советует Лев Львовский. — А дальше — следить за развитием событий. Введены санкции такого масштаба, что легко пережить эти события не удастся.

«Не ждите, что вас уволят: предлагайте руководству пути выхода из кризиса. Кто-то может привлечь дополнительные деньги (например, найти новых клиентов), кто-то — придумать новую цепочку поставок, кто-то — как сократить расходы. Ценить будут тех, кто приносит деньги, — рекомендует HR Ксения Кручинина в интервью officelife. media дала несколько рекомендаций, что делать в нынешней ситуации. Не ждите, что вас уволят: предлагайте руководству пути выхода из кризиса. Кто-то может привлечь дополнительные деньги (например, найти новых клиентов), кто-то — придумать новую цепочку поставок, кто-то — как сократить расходы. Ценить будут тех, кто приносит деньги».

Ксения Кручинина также советует не боятся осваивать новые профессии. «Только не нужно идти в тестировщики — это решение прошлого. При этом нужно понимать, что очень быстро после обучения работу вы не найдете, но чем лучше будете подготовлены, тем проще вам будет это сделать», — рекомендует эксперт. — Тем, кто оказался в поиске работы прямо сейчас: если вам нравится работа, вы видите в ней перспективу, нужно соглашаться на ту минимальную зарплату, которую можете себе позволить".

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