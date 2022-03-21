ВСУ в седьмой раз уничтожили российских оккупантов в Чернобаевке

ВСУ в седьмой раз уничтожили российских оккупантов в Чернобаевке24
- 21.03.2022, 20:10
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Российские военные используют аэродром в Чернобаевке как свой командный пункт.
Военные ВСУ в седьмой раз разгромили российских военных на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.
Он рассказал, что ВСУ уже седьмой раз подряд разгромили оккупантов. В частности, это уже стало доброй традицией.
"Соберитесь. Сейчас от вас понадобится все ваше мужество. Чернобаевка Седьмой раз", - написал Арестович.
Отметим, что российские военные используют аэродром в Чернобаевке как свой командный пункт и место сбора.