ВСУ одним выстрелом уничтожили российский танк с активной защитой 6 21.03.2022, 20:19

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Стали известны подробности уничтожения танка «Черный орел».

В Сумской области украинские защитники уничтожили артиллерией часть колонны российской техники. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

По его словам, после мощного удара ВСУ по российской колонне, выжившие оккупанты скрылись на кладбище.

«На территории области был уничтожен некий супермодный танк “Черный орел” (танк Т-80УМ2, — ред.) который, по словам россиян, оборудован «самыми современными средствами защиты». Но в России, как всегда, видимо украли деньги, и этот танк был уничтожен с первого выстрела», — рассказал Живицкий.

Танк «Черный орел» — это проект перспективного основного танка, разработанного в 1990-е годы Омским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Опытный образец впервые продемонстрировали в 1997 году.

В серийное производство данный танк не был запущен.

Главными особенностями “Черного орла” были три уровня защиты (традиционная броня, активное поражение снарядов, радиолокационное обнаружение и уничтожение средств противника), а также функциональный пульт для дистанционного управления вооружением.

(“Милитарный” https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-vtratyla-v-ukrayini-tank-t-80u-z-kompleksom-drozd/) уточняет, что украинские военные уничтожили не “Черного орла”, а танк Т-80У, на котором была установлена активная защита «Дрозд».

На фото с уничтоженной российской техникой обнаружили именно Т-80У. Этот танк оснащен системой активной защиты, которая должна перехватывать летящие в танк снаряды. Она называется “Дрозд”.

Комплекс имеет восемь направляющих, по четыре с каждой стороны башни.

«Дрозд» должна обеспечивать перехват ракет, летящих со скоростью от 70 до 700 м/с. При подрыве боевой части ракеты образуется обломочное поле. Скорость обломков 1600 м/с, вес обломка около 3 г.

Уничтоженный российский танк Т-80У и «Черный орел» легко отличить по ходовой части: первый имеет шесть опорных катков, а второй — семь.

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