Абрамович переправляет свои яхты в Турцию 8 21.03.2022, 20:25

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Одна из яхт российского миллиардера уже причалила в турецком Бодруме.

Суперъяхта MY Solaris, которой владеет находящийся под санкциями российский олигарх Роман Абрамович, причалила в порту Бодрум на юго-западе Турции. Об этом свидетельствуют данные слежения за судном, зафиксированные в понедельник, 21 марта, передает DW.

Solaris, построенная в Германии, покинула Черногорию на прошлой неделе и направилась на юго-восток, в Турцию, огибая воды стран - членов Европейского Союза, которые ввели штрафные меры против Абрамовича и нескольких других российских миллиардеров.

140-метровая яхта, которая ходит под бермудским флагом, согласно данным мониторингового сайта Marine Traffic, 8 марта покинула верфь в Барселоне, где находилась на ремонте. 13 марта она вышла из черногорского Тивата на Адриатике, а в последние дни обогнула греческий остров Крит.

По данным Marine Traffic, другая яхта Абрамовича - Eclipse - в настоящее время проходит мимо острова Крит, тоже направляясь в сторону Турции. 160-метровое судно стоимостью около 500 млн долларов 4 марта ушло от берегов карибского острова Сен-Мартен и 12 марта добралось до Европы, отмечает The Insider.

На прошлой неделе Роман Абрамович прилетел в Москву из Стамбула на частном самолете, передает Reuters.

После начала войны в Украине страны Запада стали вводить жесткие санкции в отношении российских олигархов. Так, имущество Романа Абрамовича было заблокировано в Великобритании и США. Его также лишили возможности продать футбольный клуб "Челси", но свои яхты миллиардер успел увести в безопасное место.

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