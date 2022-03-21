Евросоюз впервые в истории принял оборонную стратегию

Евросоюз впервые в истории принял оборонную стратегию1
- 21.03.2022, 20:37
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Программа называется «Стратегический компас».
Европейский союз впервые в своей истории утвердил оборонную стратегию. Программа называется "Стратегический компас".
Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.
"Европейский Союз только что утвердил "Стратегический компас", он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности", - написал Ринкевичс.
Он подчеркнул, что это - только начало пути, и многое будет зависеть от того, насколько успешно ЕС поддержит Украину в борьбе с российской агрессией.