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Евросоюз впервые в истории принял оборонную стратегию

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  • 21.03.2022, 20:37
  • 4,774
Евросоюз впервые в истории принял оборонную стратегию

Программа называется «Стратегический компас».

Европейский союз впервые в своей истории утвердил оборонную стратегию. Программа называется "Стратегический компас".

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

"Европейский Союз только что утвердил "Стратегический компас", он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности", - написал Ринкевичс.

Он подчеркнул, что это - только начало пути, и многое будет зависеть от того, насколько успешно ЕС поддержит Украину в борьбе с российской агрессией.

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