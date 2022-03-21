Правда ли, что у Путина проблемы с психикой? 18 21.03.2022, 21:19

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Мнения специалистов.

Мотивы поступков российского диктатора Владимира Путина давно вызывают вопросы. И не только у украинцев — весь мир пытается понять, что происходит с человеком, развязавшим самую кровавую за последние 80 лет войну в Европе, пишет «Новое время».

Поиск нацистов в Украине, обернувшийся геноцидом населения нескольких городов, обвинения в разработке биологического оружия в виде не то коронавируса, не то чумы, не то перелетных птиц, боязнь близкого контакта с людьми, постоянные угрозы применения ядерного оружия — вот далеко не полный перечень странностей, которые бросаются в глаза даже обывателям.

Абсурдность действий Путина поневоле наталкивает на мысль о его психическом нездоровье. Об этом часто говорят видные политики и бизнесмены. Так, президент Чехии Милош Земан, которого многие считали другом Кремля, назвал Путина «безумцем» и и призвал изолировать от всего мира. Мэр Антверпена Барт Де Вевер считает его психопатом и безумцем, а также сравнивает с Гитлером. Бизнесмен Михаил Ходорковский тоже дал не слишком дипломатичную оценку действий диктатора, назвав их проявлением «старческой паранойи».

Но болен ли Путин на самом деле?

На этот вопрос однозначного ответа ни у кого нет. Точнее, те у кого он есть, никому пока что не расскажут. Однако у специалистов всех уровней есть определенное мнение, и большинство не оптимистично в своей оценке.

Российский психолог, педагог и публицист Людмила Петрановская уже давно считает Путина психопатом в клиническом смысле.

«Психопатия — это расстройство личности, определяющее то, как человек видит себя, как он видит мир, как у него функционируют все системы психики: чувства, мысли, совесть и так далее, говорит Петрановская. — В частности, у таких людей очень плохо с эмпатией и с моральным чувством, можно вспомнить „Она утонула“, сказанное с улыбочкой.»

То есть, специалист считает, что нарушения в психике российского лидера начались, как минимум, в 2008 году, намекая на вопрос о подводной лодке «Курск» в интервью Путина и Ларри Кинга.

Но специалист предупреждает, подобные расстройства с возрастом лишь усугубляются.

«И, к сожалению, психопатия — это очень тяжелое состояние, которое часто прогрессирует с возрастом, в данном случае в сторону паранойяльного видения.»

При этом Петрановская утверждает, что объект в полной мере отдает отчет в собственных действиях и потому абсолютно вменяем.

С ее мнением согласен и психолог Артур Кэссиди. Он усматривает в поведении диктатора все черты т.н. «темной триады»: макиавеллизм, психопатию и нарциссизм.

Нейробиолог Джеймс Фэллон в своем докладе на конференции Putincon заявил, что у диктатора имеются черты не психопата, а социопата. Среди них: преувеличенное представление собственной важности, ощущение избранности, отсутствие эмпатии.

Признаков психопатии в буквальном смысле не видит и Константин Битенский, одесский психиатр, поделившийся своей оценкой в интервью изданию «Думская».

Доктор Битенский считает Путина абсолютно здоровым человеком, успевшим приобрести множество комплексов на протяжении жизни. А его поведение можно объяснить длительным пребыванием у власти и формированием окружения из подобострастных лиц.

Здоров Владимир Путин или нет — предмет неутихающих обсуждений со стороны специалистов в области психиатрии и психологии. А вот эксперты по безопасности единодушны в том, что диктатора не стоит недооценивать."Возможно, он сделал просчет, и многие его убеждения ошибочны, — считает ветеран ЦРУ Гленн Карл. — Но он рационален, последователен и безжалостен."

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