С начала войны с РФ домой вернулись 400 тысяч украинцев 2 21.03.2022, 21:28

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Украинцы возвращаются защищать свою родину.

С начала вторжения России в Украину почти 400 тысяч украинцев вернулись домой, из них 75−80% — мужчины. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет «Украинская правда».

«Мы не всех спрашиваем о целях возвращения в Украину. Но могу отметить, что большинство во время общения с пограничниками или представителями СМИ, которые также интересуются, почему люди возвращаются, украинцы-мужчины четко отмечают, что они не могут оставаться в стороне от ситуации, сложившейся вокруг их страны, они обязательно или вступят в ряды Вооруженных сил Украины, или в территориальную оборону, или другим возможным для них способом будут способствовать тому, чтобы Украина победила», — рассказал он.

В то же время Украину покинули 3,48 млн человек, об этом свидетельствуют данные сервиса управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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