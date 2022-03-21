В РФ рассматривают варианты импортозамещения тары для молока и соков 12 21.03.2022, 21:59

4,440

Вплоть до бидонов.

Производители соков и молока в России срывают сроки поставок в магазины, так как из-за санкций, введенных за развязанную РФ войну в Украине, они столкнулись с нехваткой импортной тары – тетрапака и картона. С закупкой пленки для упаковки продукции также возникли проблемы, написало 20 марта российское издание "Ведомости" со ссылкой на собеседника в отрасли.

"В связи с этим компания рассматривает альтернативные варианты тары для молока и соков – вплоть до бидонов", – говорит один из крупных производителей, работающих с ретейлерами. Возможные трудности с поставками тетрапака и пьюрпака (упаковка для молока, кефира и соков) ожидают, в частности, "Вкусвилл", подтверждает представитель сети. Он связывает их с ограничениями на поставки импортного сырья, хотя в данный момент все отгрузки поступают в штатном режиме. При этом компания уже начала тестировать отечественные аналоги. Какие именно, он не уточнил", – пишут авторы материала.

В Госдуме уже отреагировали на эту информацию и предложили рассмотреть альтернативы импортной упаковке. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина заявила российскому агентству "РИА Новости", что "некоторый запас тетрапака в России есть", но пока он не закончился, нужно найти альтернативу или самой упаковке, или поставщикам.

"Но и раньше молоко и соки разливались не только в тетрапак, но и в пластиковые и стеклянные бутылки, молоко продается и в полиэтиленовой упаковке. Обращаю внимание: молоко – есть. А упаковку можем делать другую, как вариант – ставить автоматы, "молокоматы". Да и бидоны – тоже хорошая тара", – сказала Школкина.

Упаковку тетрапак, а также упаковочные автоматы и другое необходимое для упаковки жидких пищевых продуктов оборудование производит одноименная шведско-швейцарская транснациональная компания Tetra Pak. Ее штаб-квартиры расположены в шведском Лунде и швейцарской Лозанне. Это крупнейший в мире по объему продаж производитель, компания работает более чем в 170 странах. В России завод Tetra Pak расположен в Московской области.

В связи с развязанной Россией войной против Украины центральный офис Tetra Pak заявил 2 марта о предоставлении сначала €2 млн для гуманитарной помощи Украине, а 11 марта сообщил о решении выделить еще €8 млн.

"Мы осуждаем вторжение России в Украину и глубоко обеспокоены войной. Это трагично и ужасно. Война затрагивает наших коллег, друзей, партнеров, поставщиков, потребителей, клиентов, их семьи и друзей. Мы поддерживаем всех тех, кто пострадал от насилия, и присоединяемся ко всем сторонам, призывающим к миру и немедленному прекращению огня. Мы продолжим поддерживать гуманитарные усилия на местном уровне в Украине, а также в Польше, Молдове, Венгрии, Словакии и Румынии", – сказал глава Tetra Laval Group Ларс Ренстрем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».