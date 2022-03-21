Посол Украины в Польше: Польское правительство готовится к нападению РФ 15 21.03.2022, 22:30

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Власти Польши занимаются укреплением своих вооруженных сил.

Правительство Польши готовится к возможному нападению российских войск на свою страну. Об этом в эфире "24 канала" казал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

"Есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. Польское правительство готовится к этому", – сказал посол.

Он отметил, что власти Польши занимаются укреплением своих вооруженных сил. При этом в Варшаве понимают, что сейчас лучше помочь Украине, тем самым не допустив приближения российских войск к польским границам.

По словам Дещицы, Россия распространяет фейки о том, что Польша якобы хочет забрать западную Украину.

"Реальность – поляки помогают Украине, тем, кто прибыл в Польшу. Это – беспрецедентная помощь за последние несколько лет. Российская наррация о разделе между украинским и польским народом абсолютно не выдержала "правдоподобия" во время войны", – подчеркнул Дещица.

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