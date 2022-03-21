В Беларуси проходит массовый флешмоб против участия белорусов в войне на стороне РФ 2 21.03.2022, 22:42

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97% граждан негативно относятся к возможному участию белорусских солдат в войне.

В Беларуси проходит массовый флешмоб против участия в российско-украинской войне, передает УНИАН.

По всей стране расклеены листовки "Живи ради Беларуси, а не умирай ради России".

Об этом заявила политический эксперт Светлана Кушнир на своей странице в Facebook.

"Во дворах и подъездах, на досках объявлений белорусы расклеивают листовки: "Живи ради Беларуси, а не умирай ради России" с призывом любыми способами пытаться отказаться от мобилизации. Сябры говорят, что по Минску таких листовок - масса, а ваш тиранишка Лукашенко дает наказ коммунальщикам срывать и уничтожать их! Но что может сделать Рыгорович, если по всей Республике Беларусь начался массовый флешмоб против участия белорусов в войне на стороне РФ против Украины?" - написала Светлана Кушнир.

Она считает, что такой флешмоб может стать первым шагом к массовым протестам беларусов против войны, которую развязала в Украине Россия.

"Прозревайте, сопротивляйтесь, отказываетесь участвовать в кровавом преступлении Путина! Жыве Беларусь! Пусть это будет первым шагом к массовым протестам с осуждением войны России против Украины!! Боритесь, не идите умирать, не идите убивать украинцев!" - обращается к белорусам Кушнир.

20 марта в Генштабе Украины сообщили, что зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. При этом, согласно социсследованиям, 97% граждан Беларуси негативно относятся к возможному участию Беларуси в этой войне на стороне РФ.

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