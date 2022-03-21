Генштаб ВСУ: В России из-за дефицита комплектующих остановились заводы, которые производили танки 4 21.03.2022, 22:57

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Менее чем за месяц войны РФ потеряла в Украине порядка 2 тыс. единиц бронетехники.

Вторгшимся в Украину российским войскам не хватает отремонтированной военной техники, проинформировал 21 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Оккупационные войска, действующие на территории Украины, остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники. По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что "указанные предприятия специализируются на производстве и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд вооруженных сил Российской Федерации".

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