ВСУ уничтожили российских оккупантов в Николаевской области при попытке форсировать реку 21.03.2022, 23:48

Украинцы одержали вторую победу за день в Николаевской области.

Вооруженные силы Украины одержали уже вторую победу за день в Николаевской области. Первая — это освобождение неназванного села, о котором ранее сообщал УНИАН. А вторая — уничтожение российских оккупантов при попытке форсировать реку. Враги понесли потери и были вынуждены отступить.

Как говорится в ролике ниже, противники попытались соорудить переправу вблизи села Константиновка Николаевской области. Мост был взорван украинскими воинами, что остановило дальнейшее продвижение оккупантов. Река, которую пытались форсировать путинские солдаты, небольшая, но техника через нее не пройдет. Нужна переправа, которую как раз разрушили ВСУ.

В бою доблестные украинские воины также взорвали несколько боевых машин врага. Потери не уточняются, но на видео заметна уничтоженная техника. Вероятнее всего, личному составу подразделения, по которому совершили удар, тоже нанесен ощутимый ущерб.

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