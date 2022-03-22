В России внезапно проговорились о многотысячных потерях в ходе войны в Украине 22.03.2022, 0:08

6,958

Спустя сутки данные о погибших россиянах «отредактировали».

"9861 российских солдат погибли в ходе войны в Украине", по данным Минобороны РФ.

Такие данные были опубликованы на сайте газеты "Комсомольская правда" 20 марта. Спустя сутки газета данные удалила, пишет УНИАН.

"По данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации в Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16153 человека", - говорилось в статье.

Согласно данным сервиса Web Archive, это сообщение оставалось на сайте до вечера 21 марта. Позднее абзац о потерях был удален из заметки, но оригинальную версию новости можно прочитать в архиве.

По данным украинской стороны, с начала войны погибли около 15 тысяч российских военных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».