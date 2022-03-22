Опергруппировка «Восток» за сутки уничтожила 11 российских танков, два самолета и 16 единиц техники 22.03.2022, 0:20

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Украинские военные отбили девять атак оккупантов на восточном направлении.

Подразделения оперативно-тактической группировки "Восток" Вооруженных сил Украины за сутки отбили девять атак российских оккупационных войск, уничтожив более 20 единиц различной техники. Об этом сообщается на странице ОТГ в Facebook.

"Потери врага составили: личный состав – 59, танки – 11 уничтожено, один поврежден, БМП – восемь единиц, МТЛБ – один, артиллерийских систем – две единицы, автомобильной техники – четыре единицы; РЭБ "Леер" – один, самолеты – два", – сообщили в опергруппировке.

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