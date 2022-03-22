В Беларуси в 10 раз подняли стоимость проставления апостиля 22.03.2022, 0:31

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Стоимость повысится с сегодняшнего дня.

Лукашенковское правительство подняло стоимость сбора за легализацию официального документа и проставление апостиля. Это следует из постановления, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.

Министерства иностранных дел за легализацию официального документа составят 1 базовую величину (32 рубля). Ранее ставка сбора составляла 0,5 базовой величины (16 рублей).

За проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Беларуси — 5 базовых величин (160 рублей). Ранее — 0,5 базовой величины (16 рублей).

Кроме того, поднимается ставка государственной пошлины за проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Беларуси — она также составит 5 базовых величин (160 рублей). Ранее она также составляла — 0,5 базовой величины (16 рублей).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования, то есть с 22 марта.

Напомним, несколько недель люди выстраивались в очереди на прием документов на апостиль. Затем учреждения, предоставляющие эти услуги, прекратили прием документов «из-за технических проблем». Накануне главное консульское управление МИД возобновило прием документов на апостиль — у учреждения моментально выстроилась очередь. Регионы также намерены возобновить запись на апостиль. К примеру, в Гродненской области — с 22 марта.

Апостиль — это способ легализации документа. Выданный в одном государстве, он приобретет юридическую силу в другой стране только после особых процедур, подтверждающих ее легитимность — то есть проставления апостиля. Апостиль необходим для оформления деловой документации, личных документов граждан, копий и переводов, заверенных нотариусом.

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