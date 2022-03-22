СМИ: Путин сменил более тысячи личных сотрудников
- 22.03.2022, 0:54
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Боится отравления.
Президент России Владимир Путин сменил около 1000 личных сотрудников в феврале из-за опасений, что они могут его отравить.
Об этом пишет Daily Beast.
Среди уволенных были охранники, повара, прачки и секретари, сообщает издание со ссылкой на источник в российском правительстве. То есть все, кто хоть как-то был приближен к президенту РФ..
Агент DGSE в отставке — специалист по ликвидации, чье внимание к деталям получает высокую оценку от своих коллег-ликвидаторов — сказал, что самым эффективным методом будет яд.
"Попытка будет изнутри Кремля. Это не внешняя работа", – сказал он.