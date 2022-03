Последний лидер компартии ГДР назвал Путина военным преступником

Liebe Bürgerinnen & Bürger in Russland, liebe Bürgerinnen & Bürger der russischen Gemeinden in Deutschland! Ich wende mich heute an Sie mit dem dringenden Appell, alles in Ihrer Kraft Stehende zu tun, um den Krieg, den Russland in Ihrem Namen in der Ukraine führt, zu beenden. 1/3 pic.twitter.com/kgwk3vDlla