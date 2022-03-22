Украинские войска освободили Макаров под Киевом
- 22.03.2022, 8:03
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Враг отброшен от столицы.
Украинские защитники полностью освободили от российских оккупантов поселок городского типа Макаров в Киевской области.
Об этом идет речь в сообщении Министерства обороны в Facebook.
"Благодаря героическим действиям наших защитников над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по состоянию на конец понедельника, 21 марта, враг временно удерживает сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокирует выход к Азовскому морю.
При этом утратив наступательный потенциал, оккупанты продолжают формировать и перемещать резервы из глубины территории РФ к границе Украины. В связи с большими безвозвратными и санитарными потерями личного состава (в том числе и командного звена) в ВС РФ приостановлено плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов.