закрыть
22 марта 2022, вторник, 9:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинская армия уничтожила «Грады», которыми оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

  • 22.03.2022, 8:08
  • 6,820
Украинская армия уничтожила «Грады», которыми оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

«Ответка» на обстрел последовала мгновенно.

Глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко заявил, что украинская армия уничтожила Грады оккупантов, которые обстреливали населенные пункты в Днепропетровской области, передает nv.ua.

«Был обстрелян город Зеленодольск, по состоянию на эту минуту — жертв нет… Наши Вооруженные силы, как всегда, мгновенно реагируют и дали хороший ответ: был полностью обезврежен склад боеприпасов и Грады, которые обстреляли Зеленодольск, также обезвредили», — заявил Ситниченко.

21 марта войска РФ обстреляли окрестности Зеленодольска в Днепропетровской области. Пострадавших среди местных жителей нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто поджег «Кроноспан»?
Кто поджег «Кроноспан»? Артем Черников
Господа офицеры, остановите войну!
Господа офицеры, остановите войну! Валерий Сахащик
Эй, кто-нибудь!
Эй, кто-нибудь! Ирина Халип
Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип