Украинская армия уничтожила «Грады», которыми оккупанты обстреляли Днепропетровскую область 22.03.2022, 8:08

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«Ответка» на обстрел последовала мгновенно.

Глава Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко заявил, что украинская армия уничтожила Грады оккупантов, которые обстреливали населенные пункты в Днепропетровской области, передает nv.ua.

«Был обстрелян город Зеленодольск, по состоянию на эту минуту — жертв нет… Наши Вооруженные силы, как всегда, мгновенно реагируют и дали хороший ответ: был полностью обезврежен склад боеприпасов и Грады, которые обстреляли Зеленодольск, также обезвредили», — заявил Ситниченко.

21 марта войска РФ обстреляли окрестности Зеленодольска в Днепропетровской области. Пострадавших среди местных жителей нет.

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