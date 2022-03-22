В Краматорске рашисты применили запрещенные фосфорные боеприпасы

В Краматорске рашисты применили запрещенные фосфорные боеприпасы3
- 22.03.2022, 8:13
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Видеофакт.
В городе Краматорск Донецкой области российские оккупанты использовали фосфорные боеприпасы.
Видео для подтверждения использования Россией запрещенного вооружения выложил в Facebook первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.
«Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции — это для цивилизованного мира. А орки пришли «освобождать». И «освобождать» они умеют только так. Но вы будете пылать, как пылает этот фосфор», — написал Белошицкий.
Напомним, ранее уже было зафиксировано использование российскими оккупантами фосфорных бомб в Попасной Луганской области.