В Краматорске рашисты применили запрещенные фосфорные боеприпасы 3 22.03.2022, 8:13

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Видеофакт.

В городе Краматорск Донецкой области российские оккупанты использовали фосфорные боеприпасы.

Видео для подтверждения использования Россией запрещенного вооружения выложил в Facebook первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

«Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции — это для цивилизованного мира. А орки пришли «освобождать». И «освобождать» они умеют только так. Но вы будете пылать, как пылает этот фосфор», — написал Белошицкий.

Напомним, ранее уже было зафиксировано использование российскими оккупантами фосфорных бомб в Попасной Луганской области.

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