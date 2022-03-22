ВСУ сбили летчика, который летел бомбить Харьков: все его родственники живут в Запорожье 4 22.03.2022, 8:14

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Украинским военным удалось подбить весь вражеский экипаж.

Вооруженные силы Украины сбили российского летчика, направлявшегося бомбить Харьков. Выяснилось, что все его родственники проживают в Запорожье. Украинским военным удалось сбить весь экипаж. Об этом заявил блогер Анатолий Штефан – Штирлиц, передает glavred.info.

В своем Telegram-канале он написал о том, что ему в личные сообщения написали по поводу сбитого экипажа из РФ. Человек хотел узнать подробности, чтобы сообщить матери сбитого летчика, которая живет в Запорожье.

Оказалось, что бабушка, мать, сестры и все родные летчика живут в Запорожье.

"Еще одна мраZь, которую наши воины приземлили. Мне в личные сообщения: "Как с вами связаться? Вы опубликовали данные о сбитом экипаже из России. Где можно узнать подробнее, чтобы сообщить его матери в Запорожье. Она с бабушкой там живет...". Летел бомбить Харьков, когда бабушка, мать, сестры и вся родня живет в Запорожье. Военный, офицер, мужчина, человек? Нет — мраZь!" – написал Штефан и подчеркнул, что гордится украинскими военными.

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