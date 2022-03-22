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В Сумской области 300 россиян отказались выполнять приказ и покинули район боевых действий

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  • 22.03.2022, 8:37
  • 15,724
В Сумской области 300 россиян отказались выполнять приказ и покинули район боевых действий

Они также забрали с фронта всю свою технику.

Учащаются случаи, когда вражеские военные не выполняют приказов.

Так, в Ахтырском районе Сумской области зафиксировали факты неповиновения российских военнослужащих.

Говорится о том, что около 300 оккупантов не только отказались выполнять приказ на ведение боевых действий.

Они еще и покинули район боевых действий и забрали свои 70 единиц техники.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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