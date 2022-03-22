В Сумской области 300 россиян отказались выполнять приказ и покинули район боевых действий

В Сумской области 300 россиян отказались выполнять приказ и покинули район боевых действий5
- 22.03.2022, 8:37
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Они также забрали с фронта всю свою технику.
Учащаются случаи, когда вражеские военные не выполняют приказов.
Так, в Ахтырском районе Сумской области зафиксировали факты неповиновения российских военнослужащих.
Говорится о том, что около 300 оккупантов не только отказались выполнять приказ на ведение боевых действий.
Они еще и покинули район боевых действий и забрали свои 70 единиц техники.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.