Россия уже истощила весь резерв для первого удара по Украине 22.03.2022, 8:41

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Противник измотан локальными боями.

Все резервы формировавшегося войска Россией для первого удара по Украине уже введены на территорию украинского государства.

Об этом сказал в интервью "Радио Свобода" руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

"Все, что формировалось для первого удара, уже введено. Последние резервы бросаются сейчас туда, где Операция объединенных сил. Буквально 3 дня назад видел там введение новых групп. Здесь мы видим передвижение одного-двух резервов, пока других не видим. Мы знаем что формируются соответствующие резервные части, проводится в России частично скрытая мобилизация, противник пытается нарастить силы, чтобы продолжить выполнение задачи", - отметил Павлюк.

По его словам, поскольку подготовленные резервы заканчиваются, враг переходит к созданию полос обороны, чтобы мы не могли его легко выбить.

"В Киевской области они в основном закрепились. Делают полосу, ожидая резервы. По югу во многих местах они также закрепляются. По востоку, где вышли к нашим позициям, также закрепляются",- сказал Павлюк.

Относительно ситуации в Киевской области он сообщил, что противник ждет пополнения, а украинские защитники уже наращивают свои силы.

"Территория Бучи и Гостомеля пока под оккупацией. Что Буча, что Гостомель. Там пока никаких действий мы предпринять не сможем. Нам надо удержать противника в тех его попытках перейти реку Ирпень и продолжить наступление на Киев. Пока что потенциал не дает нам возможности перейти к наступательным действиям в этом направлении. Только локальные", - рассказал Павлюк.

Он отметил при этом, что противник такими локальными боями истощается.

"Украинские защитники пока наращивают свой потенциал. И выжидают, когда противник истощится... Все зависит от того, будет ли у него потенциал. От этого будет дальше зависеть ход боевых действий",- сказал Павлюк.

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